Die Loreley-Freilichbühne ist ein Ort, an dem sich besondere Geschichten abspielen. Darum ging es beim Loreley-Fan-Award, den die Loreley Venue Management GmbH und die Rhein-Zeitung ausgelobt haben. Dies sind die besten Geschichten unserer Leser.
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Was sind Ihre schönsten Erlebnisse im Zusammenhang mit der Loreley-Freilichtbühne? Das wollten wir von unseren Lesern wissen – und unsere Leser haben geliefert. Aus allen Einsendungen hat die Jury des Loreley-Fan-Awards drei Preisträger ausgewählt. Hier erzählen wir die besten Geschichten.