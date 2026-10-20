Atomkraft, Irrfahrt, Liebe
Loreley-Fan-Award: Das sind die schönsten Geschichten
Die Loreley-Freilichbühne ist ein ganz besonderer Ort. Klar, dass sich dort auch ganz besondere Geschichten abspielen.
Die Loreley-Freilichbühne ist ein ganz besonderer Ort. Klar, dass sich dort auch ganz besondere Geschichten abspielen.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Loreley-Freilichbühne ist ein Ort, an dem sich besondere Geschichten abspielen. Darum ging es beim Loreley-Fan-Award, den die Loreley Venue Management GmbH und die Rhein-Zeitung ausgelobt haben. Dies sind die besten Geschichten unserer Leser.

Lesezeit 4 Minuten
Was sind Ihre schönsten Erlebnisse im Zusammenhang mit der Loreley-Freilichtbühne? Das wollten wir von unseren Lesern wissen – und unsere Leser haben geliefert. Aus allen Einsendungen hat die Jury des Loreley-Fan-Awards drei Preisträger ausgewählt. Hier erzählen wir die besten Geschichten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungLoreley-Freilichtbühne

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren