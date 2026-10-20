Tolle Bilder von Konzerten auf Deutschlands schönstem Rockfelsen: Darum ging es beim Loreley-Fan-Award, den die Loreley Venue Management GmbH und die Rhein-Zeitung ausgelobt haben. Die Siegerfotos können sich sehen lassen.
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Was sind Ihre schönsten Fotos von Veranstaltungen auf der Loreley-Freilichtbühne? Das wollten wir von unseren Lesern wissen – und unsere Leser haben geliefert. Aus allen Einsendungen hat die Jury des Loreley-Fan-Awards drei Preisträger ausgewählt. Hier zeigen wir die besten Bilder.