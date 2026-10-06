Ulrich Lautenschläger blickt auf einen heißen Konzertsommer auf der Loreley-Freilichtbühne zurück, verrät, was kurz vor dem Auftritt hinter der Bühne passiert – und warum er bei manchen Entwicklungen auf dem Felsen skeptisch bleibt.
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„Loreley, let’s rock!“ – mit diesen drei Worten fasst Ulrich Lautenschläger den vergangenen Konzertsommer auf dem sagenumwobenen Felsen zusammen. Dahinter liegen zahlreiche Veranstaltungen, Tausende Besucher, große Künstler – und ein Sommer, der das Team wegen der außergewöhnlichen Hitze vor besondere Herausforderungen stellte.