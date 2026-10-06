„Der Felsen lebt und bebt“
Loreley-Chef blickt auf heißen Konzertsommer zurück
Seit 50 Jahren rocken Stars die Loreley. Zum Jubiläum blickt Bühnenpächter Ulrich Lautenschläger auf einen heißen Konzertsommer
Seit 50 Jahren rocken Stars die Loreley. Zum Jubiläum blickt Bühnenpächter Ulrich Lautenschläger auf einen heißen Konzertsommer zurück – und spricht darüber, was den Felsen bis heute so besonders macht.
Enya Scherzer

Ulrich Lautenschläger blickt auf einen heißen Konzertsommer auf der Loreley-Freilichtbühne zurück, verrät, was kurz vor dem Auftritt hinter der Bühne passiert – und warum er bei manchen Entwicklungen auf dem Felsen skeptisch bleibt.

Lesezeit 5 Minuten
„Loreley, let’s rock!“ – mit diesen drei Worten fasst Ulrich Lautenschläger den vergangenen Konzertsommer auf dem sagenumwobenen Felsen zusammen. Dahinter liegen zahlreiche Veranstaltungen, Tausende Besucher, große Künstler – und ein Sommer, der das Team wegen der außergewöhnlichen Hitze vor besondere Herausforderungen stellte.
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