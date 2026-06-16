Neues Linienbündel mit Tücken Loreley: Busse wenden, wo sie nicht wenden können Marta Fröhlich 16.06.2026, 11:51 Uhr

i Das neue Buslinienbündel "Blaues Ländchen/Loreley" bringt noch Probleme mit sich. Bjoern Wylezich. Björn Wylezich - stock.adobe.com

Das neue Linienbündel „Blaues Ländchen-Loreley“ hat noch seine Tücken. Unter anderem gestaltet sich das Wenden der Busse in kleinen Orten schwierig und hat Schäden zur Folge. Ein SPD-Antrag soll im ÖPNV-Ausschuss Klarheit bringen.

Das neue und lang erwartete Buslinienbündel „Blaues Ländchen/Loreley“ läuft seit Dezember, läuft aber offenbar noch nicht richtig rund. Deshalb hat die SPD-Fraktion beantragt, das Thema noch mal im Kreisausschuss zu besprechen. „Ein halbes Jahr nach Einführung des neuen Linienbündels sieht die SPD erheblichen Gesprächsbedarf“, hieß es Anfang Juni in einer Mitteilung der Sozialdemokraten.







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