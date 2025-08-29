Mehr Biodiversität, dafür kann jeder vor Ort etwas tun. In Lollschied packt eine Gruppe engagierter Menschen das Thema an und sorgt dafür, dass es an den Rändern von Wegen und Wäldern wieder artenreicher zugeht.

Streifen an den Rändern von Wegen und Wäldern sehen oft für den Laien intakt aus, sind aber in viel vielen Fällen ökologisch verarmt. In Lollschied will das eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger ändern: Dort werden zehn ausgesuchte Grünflächen aufgewertet und als kleine Biotope wiederbelebt, sodass sich dort eine Vielfalt von Pflanzen und Insekten wohlfühlen kann.

In Lollschied berichtete Rolf Hussing vom Naturschutzverein Pollichia über die Aktion zur Bereicherung der biologischen Vielfalt. Als Ansprechpartner im Ort fungieren Ortsbürgermeisterin Simone Möllings und die Gemeinderatsmitglieder Mirijam Baumeister und Thomas Hubert. Die beiden haben Unterstützung von einer Gruppe für Landschaftspflege, zu der in Lollschied Jasmin Robins, Heike Störmer, Reinhard Aich, Karin und Bernd von der Heydt, Kerstin und Björn Becker, Werner und Hanne Schmidt, Ute Debusmann sowie Andrea und Wolfgang Lüdde-Neurath zählen. Nach der ersten Vorstellung des Landschaftspflegevorhabens hatte sich schnell ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen bereit erklärt. Unterstützung gab es von der Naspa- und der Volksbank-Stiftung, vom Naturpark Nassau sowie vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und dem Naturschutzbund.

„Zehn Gebiete rund um Lollschied sind Pilotflächen für die Pflegemaßnahmen vor der Haustüre. Es handelt sich um Allmendeflächen, also Flächen, die dem Gemeinwohl zur Verfügung stehen“, berichtete Rolf Hussing. Sie sind alle Randstreifen von Wegen und Wäldern, die nun ökologisch aufgewertet werden, wobei erste Erfolge bereits erkennbar sind. „Die Wegeränder und Böschungen werden nun ein- bis zweimal im Jahr gemulcht, das Mulchgut bleibt auf der Fläche“, schildert Rolf Hussing die Ausgangslage. Große Teile der Flora sind verloren gegangen, rund 90 Prozent der Insekten aus früherer Zeit sind verschwunden. Gepflegt wurden eine Obstbaumreihe und eine Wiesenmulde am Rother Graben, eine Dreiecksfläche an der Grillhütte sowie die Böschungen am Obersten Grund und am Friedhof. Am Friedhof, am Sportplatz und am Bürgerhaus kam es auch zum Einsetzen von Saatgut.

Nun hat das traditionelle Mähen den Vorrang, das Mulchen soll die Ausnahme sein, der erste Schnitt erfolgt im Mai/Juni, ein zweiter im September. So können mehr Licht und Wärme den Boden erreichen, die Grünfläche kann langsam wieder aufblühen. „Bei der Liste der Pflanzen auf den Grünflächen sind wir auf mehr als 60 gekommen“, freut sich Rolf Husssing. Als sehr häufige Arten werden etwa die Schafgarbe, Wiesenkerbel, Wilde Möhre, Bärenklau, Weißes Labkraut oder die Zaunwicke genannt, die sich auf Flachland-Mähwiesen finden. Als für Lollschied sehr bedeutsame Arten sind dabei etwa der Gemeine Frauenmantel, das Echte Labkraut, der Weisenhafer, die Dornige Hauhechel, die Wiesen-Witwenblume, Oreganum, der Knollige Hahnenfuß, der Große Wiesenkopf und Thymian genannt. Hinzu kommen weitere Pflanzen wie zum Beispiel die Wilde Malve, das Ruchgras, der Wiesen-Kümmel, Margeritte, Hornklee, der Wiesen-Bocksbart und der Goldhafer.

„Bei den Flächen sind auch wie Waldränder dabei, die eine große Bedeutung für Schmetterlinge haben“, erläutert Rolf Hussing. Von der Schmetterlingsart Postillion sind schon 25 Exemplare gezählt worden – auch ein deutliches Zeichen für mehr Artenvielfalt. „Ältere Menschen in Lollschied können sich noch gut daran erinnern, dass sie früher einen ganzen bunten Blumenstrauß in der Umgebung pflücken konnten“, fügt er an. Das könnte bald wieder Realität werden. Ortsbürgermeisterin Simone Möllings hofft, dass sich andere Gemeinden Lollschied beim Weg zu mehr Biodiversität anschließen werden. Das Projekt soll auf jeden Fall dauerhaft weitergeführt werden. Gespräche mit Landwirten seien geplant, damit vielleicht künftig neben den gemeindeeigenen Arealen auch weitere Flächen wieder aufblühen können.