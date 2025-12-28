Geräte in Bücherstube leihen Lohrheim und Hahnstätten tun viel für Nachhaltigkeit Uli Pohl 28.12.2025, 13:30 Uhr

i Zur Eröffnung der "Bücherei der Dinge" statteten im vergangenen Jahr Landrat Jörg Denninghoff und Staatssekretär Janosch Littig Hahnstätten einen Besuch ab. Rechts Selma Kärcher-Prüß, Mitarbeiterin der Gemeindebücherei. Uli Pohl

Zwei Gemeindebüchereien bieten viel mehr als Lesestoff, denn in Lohrheim und in Hahnstätten können Geräte für Haushalt und Technik und für Spiel und Unterhaltung ausgeliehen werden. Das schon den Geldbeutel und nützt der Nachhaltigkeit.

„Leihen statt kaufen“: Unter diesem Motto gingen im vergangenen Jahr die beiden „Büchereien der Dinge“ in Hahnstätten und Lohrheim an den Start und übernahmen damit im Rhein-Lahn-Kreis eine Vorreiterrolle. Integriert in die Gemeindebücherei, können dort nicht nur Bücher, Filme, Zeitschriften und andere Medien ausgeliehen werden, sondern auch Gebrauchsgegenstände und Geräte aus den Bereichen Technik, Haushalt, Party, Spiel und Sport.







