Direktkandidatin Wahlkreis 7 Lisa-Marie Jeckel stellt die Themen vors Parteibuch Marta Fröhlich 19.02.2026, 12:00 Uhr

i Lisa-Marie Jeckel von den Freien Wählern kandidiert wieder für ein Landtagsmandat. Leon Redlich

Ein weiteres Mal will Lisa-Marie Jeckel in den Landtag einziehen. Die Niederneisenerin kandidiert für die Freien Wähler erneut für ein Direktmandat für den Wahlkreis Diez/Nassau und möchte sich Tier- und Kinderschutz einsetzen.

Eine Legislaturperiode hat sie schon fast hinter sich, nun will Lisa-Marie Jeckel von den Freien Wählern ein zweites Mal die Interessen ihres Wahlkreises 7 Diez/Nassau im Landtag vertreten und geht als Direktkandidatin ins Rennen. „Denn ich habe gemerkt, dass ich wirklich was bewirken kann“, sagt die 27-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.







