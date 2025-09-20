Stalaktiten, Stalagmiten und ganz viel Geschichte: Bei einer Führung durch einen historischen Tunnel in Diez lernten die Mitglieder des Lions Clubs so einiges über seine ursprüngliche Nutzung. Denn er war mehr als nur ein Luftschutzbunker.
Lesezeit 3 Minuten
Ein besonderes Stück regionaler Industrie- und Kriegsgeschichte konnten die Mitglieder des Lions Clubs Diez-Oranien nun in Diez erleben. Auf Einladung des Grundstückseigners Gerd Klein (Modehaus Hautzel) besuchten sie den ehemaligen Luftschutzbunker an der Koblenzer Straße, der sich unterhalb der Kirche St.