Politbesuch in Hahnstätten Linnemann sucht direkten Kontakt zu den Bürgern Uli Pohl 13.03.2026, 19:00 Uhr

i "Die CDU muss noch selbstbewusster werden." Carsten Linnemann übte etwas Selbstkritik. Uli Pohl

Im Wahlkampf um den Einzug in den Landtag konnte Matthias Lammert (CDU) ein bundesweit bekanntes Politgesicht gewinnen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kam an die Aar – gut vorbereitet und mit motivierenden Worten für die bevorstehende Wahl.

„Ihr Enthusiasmus hat mich begeistert, doch wie wollen Sie das Ihrer Partei beibringen?“ Mit dieser ironisch-ernsten Frage überraschte ein Zuhörer Carsten Linnemann bei seinem Besuch in Hahnstätten. Der CDU-Generalsekretär kam zum politischen Gespräch an die Aar und unterstützte Matthias Lammert, Kandidat der CDU im Wahlkreis Diez/Nassau für die Wahl zum rheinland-pfälzischen Landtag.







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