Im Wahlkampf um den Einzug in den Landtag konnte Matthias Lammert (CDU) ein bundesweit bekanntes Politgesicht gewinnen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kam an die Aar – gut vorbereitet und mit motivierenden Worten für die bevorstehende Wahl.
Lesezeit 3 Minuten
„Ihr Enthusiasmus hat mich begeistert, doch wie wollen Sie das Ihrer Partei beibringen?“ Mit dieser ironisch-ernsten Frage überraschte ein Zuhörer Carsten Linnemann bei seinem Besuch in Hahnstätten. Der CDU-Generalsekretär kam zum politischen Gespräch an die Aar und unterstützte Matthias Lammert, Kandidat der CDU im Wahlkreis Diez/Nassau für die Wahl zum rheinland-pfälzischen Landtag.