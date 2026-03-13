Politbesuch in Hahnstätten
Linnemann sucht direkten Kontakt zu den Bürgern
"Die CDU muss noch selbstbewusster werden." Carsten Linnemann übte etwas Selbstkritik.
"Die CDU muss noch selbstbewusster werden." Carsten Linnemann übte etwas Selbstkritik.
Uli Pohl

Im Wahlkampf um den Einzug in den Landtag konnte Matthias Lammert (CDU) ein bundesweit bekanntes Politgesicht gewinnen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kam an die Aar – gut vorbereitet und mit motivierenden Worten für die bevorstehende Wahl.

Lesezeit 3 Minuten
„Ihr Enthusiasmus hat mich begeistert, doch wie wollen Sie das Ihrer Partei beibringen?“ Mit dieser ironisch-ernsten Frage überraschte ein Zuhörer Carsten Linnemann bei seinem Besuch in Hahnstätten. Der CDU-Generalsekretär kam zum politischen Gespräch an die Aar und unterstützte Matthias Lammert, Kandidat der CDU im Wahlkreis Diez/Nassau für die Wahl zum rheinland-pfälzischen Landtag.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungPolitik (LaWa)

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