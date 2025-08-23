Die Region kann sehr gut mit eigenen Produkten punkten, das wird immer wieder beim Genussmarkt „lokal und lecker“ im Limeskastell bewiesen. Bald werden wieder etliche Anbieter Lebensmittel und anderes präsentieren.

Vor einem Jahrzehnt wurde der Genussmarkt „lokal und lecker“ ins Leben gerufen, der seit einiger Zeit im Pohler Limeskastell veranstaltet wird. Die Idee hat sich über die Jahre bewährt und zieht zahlreiche Besucher an, die sich nun wieder auf eine große Palette regionaler Waren freuen können.

Vor Ort im Limeskastell berichten Ortsbürgermeisterin Ina Kröll, Thomas Steffen, der Vorsitzende des Förderkreises, Angela Gronemeyer (Kastell-Leitung), Jutta Schützdeller (Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Lahn-Kreises) und Uli Pebler, Ideengeber und Organisator, vom kommenden Markt am Sonntag, 12. Oktober, ab 10.30 Uhr. Die Inspiration für den Genussmarkt hatte Uli Pebler aus Bad Arolsen entliehen, außerdem war der Apfelprobiertag der Stiftung Scheuern ein Auslöser der Initiative „lokal und lecker – Rhein – Lahn – Taunus“. In unserer Region waren der Hof Mauch, die Johanniskirche in Nassau und der Hof Ferdinand bei Dausenau Veranstaltungsorte, bevor es ins Limeskastell ging. „Vor allem die Bauernhöfe wurden mit dem Angebot überfrachtet“, blickt Uli Pebler zurück. Das Limeskastell in Pohl bietet hingegen genügend Platz für alle Anbieter, ein besonderes Ambiente und „echte“ Römer in ihrer Ausrüstung. Als Schirmherr des Genussmarkts wird wieder Landrat Jörg Denninghoff fungieren.

„Beides ergänzt sich super, denn keiner wird wohl den ganzen Tag bei einer Veranstaltung verbringen.“.

Thomas Steffen zum Miehlener Oktobermarkt, der gleichzeitig zum Genussmarkt stattfinden wird.

14 Aussteller haben bereits zugesagt, insgesamt dürften 25 bis 30 Stände zusammenkommen. Erwarten werden unter anderem ein Bioschäfer mit Wurst- und Wollprodukten, ein Bio-Ziegenhof, die Imkerei Austerstücke aus Bad Ems, Lahnwein von der Winzerei Massenkeil-Beck, Gemüse vom Bad Emser Betrieb Beisel, Gin aus Hirschberg, ein Suppenbüdchen, Bier aus Dausenau, ein Bäcker, Oelsberger Gartengemüse, weitere Hofläden und ein Holzbauer. „Eventuell wird auch eine Jagdhornbläsergruppe auftreten“, hofft Uli Pebler. Noch bis Montag, 22. September, können Anmeldungen an www.lokal-und-lecker.de gerichtet werden.

„Die Besucher nehmen das Angebot sehr gut an“, betont Thomas Steffen. Der Genussmarkt findet parallel zum Oktobermarkt in Miehlen statt. „Beides ergänzt sich super, denn keiner wird wohl den ganzen Tag bei einer Veranstaltung verbringen“, fügt Thomas Steffen an. Gleich zu Beginn wird der Genussmarkt mit einer Andacht eingeleitet. Für die kleinen Gäste gibt es ein Ponyreiten auf der Basis von Spenden. Das Kastell wird an dem Tag des Genussmarkts bei freiem Eintritt geöffnet sein, sodass sich Besucher auch über die Historie informieren können. Das Limeskastell in der Nähe zur B260 dürften jede Menge Autofahrer registriert haben, aber vielleicht regt der Genussmarkt dazu an, auch mal einen Blick ins Innere zu werfen. Die Darsteller der Römer werden sich am 12. Oktober an einem Gastmahl mit 14 Gängen vergnügen, Gäste können sich mit Probierhäppchen von der Qualität der Speisen überzeugen.

Auf Marathonstrecke rund um das Limeskastell

Der Genussmarkt ist nicht die einzige besondere Veranstaltung im Limeskastell, das auch regelmäßig Platz für kulturelle Aufführungen bietet. Thomas Steffen weist besonders auf das Konzert von Emma Langford und Band am Samstag, 20. September, um 20 Uhr hin. Die irische Sängerin und Gitarristin wird Stücke aus dem Nu Folk präsentieren. Zudem werden am 6. und am 11. Oktober Workshops zum Bogenschießen angeboten, am 14. und am 25. Oktober stehen Wanderungen auf dem Programm.

Sportliche Besucher können sich am Samstag, 18. Oktober, beim Limes-Loop über die Marathonstrecke von 42 Kilometern oder über die Hälfte davon ausprobieren. Die eine Tour wird in Richtung Holzhausen führen, die andere nach Norden. Bei den ersten Pohler Wanderwochen kann dann intensiv die schöne Umgebung des Limeskastells erkundet werden.