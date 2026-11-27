Brunnen und Leitungen marode Limburger Trinkwassernetz braucht dringende Sanierung Stefan Dickmann 27.11.2026, 10:00 Uhr

i In Limburg muss am Trinkwassernetz einiges getan werden. Lino Mirgeler/dpa

Das Trinkwassernetz in Limburg ist stark sanierungsbedürftig. Stadt und EVL stehen vor einem großen Investitionsstau. Nun stehen weitreichende Entscheidungen an, die auch die Wasserpreise betreffen.

Das Trinkwassernetz im Stadtgebiet von Limburg muss dringend saniert werden. Das betrifft sowohl die Brunnen als auch die Hauptversorgungsleitungen. Die für die Wasserversorgung zuständige Energieversorgung Limburg (EVL) wird deshalb in den nächsten fünf Jahren, von 2027 bis 2031, mit fast 14 Millionen Euro deutlich mehr in die Instandhaltung des Trinkwassernetzes investieren müssen als bislang.







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