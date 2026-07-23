Es gib noch Luft nach oben Limburger Stadtlinie: Deutliches Plus an Fahrgästen 23.07.2026, 14:00 Uhr

i 110.000 Fahrgäste nutzen die Limburger Stadtlinie monatlich. Stefan Dickmann

110.000 Fahrgäste pro Monat: Die Betriebskommission der Stadtlinie Limburg und die Stadtverwaltung sind positiv überrascht, wie viele Menschen das Angebot seit Juli 2025 nutzen. Eigentlich hatte man solche Zahlen erst 2028 erwartet.

Mehr als 110.000 Fahrgäste nutzen nach Angaben der Stadt Limburg inzwischen jeden Monat die Limburger Stadtlinie. Damit liege die Nachfrage deutlich über den Erwartungen, die es zum Start der Erweiterung des Stadtlinienverkehrs im Juli 2025 gegeben habe.







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