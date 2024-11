Limburg. An der Einfahrt zum Neumarkt verrichten seit Ende April verschiedene Poller ihren Dienst. Sie ermöglichen auch abseits der Bauarbeiten einen parkfreien Platz und schützen dort anwesende Personen. Der Magistrat hat laut Mitteilung nun den Auftrag für die zweite Anlage im Rahmen des Zufahrtsschutzkonzeptes vergeben. Sie wird in der unteren Bahnhofstraße errichtet, kurz bevor die Straße in den Kornmarkt mündet.