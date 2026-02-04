Nachbarschaft von JVA Diez Limburger Häftlingsflucht: Was tun Polizei und Justiz? Johannes Koenig 04.02.2026, 20:00 Uhr

i Nach der Flucht eines Häftlings nach einer Behandlung im Limburger Krankenhaus kam es zu einem „öffentlichkeitswirksamem Einsatz“ von Polizei und Bereitschaftspolizei. Daniel Vogl/dpa

Nach der Flucht eines noch nicht wieder gefassten Häftlings bei einem Krankenhausbesuch in Limburg stellt sich auch die Frage, welche Maßnahmen Polizei und Justiz in solchen Fällen ergreifen?

Nicht zu übersehen oder zu überhören war Ende Januar ein sogenannter „öffentlichkeitswirksamer Einsatz“ der Polizei im hessischen Limburg. Denn diese suchte mit Unterstützung von Bereitschaftspolizei und eines Hubschraubers nach einem nach einer Behandlung im Limburger Krankenhaus entwichenen Strafgefangenen.







