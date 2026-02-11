Rätselraten über Unterbringung Limburger Häftlingsflucht – Stille nach Verhaftung Johannes Koenig 11.02.2026, 08:00 Uhr

i In der forensische Psychiatrie in Hadamar werden Personen untergebracht, deren Straftat im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung oder Sucht steht. Andreas Arnold/dpa

Bereits vor Tagen wurde ein 28-jähriger Insasse der forensischen Psychiatrie in Hadamar gefasst. Seine Flucht bei einem Krankenhausbesuch in Limburg hatte eine größere Fahndung ausgelöst. Nun herrscht Rätselraten, wie es mit dem Mann weitergeht.

Die Wogen haben sich wieder geglättet. Denn bereits am vergangenen Samstag konnte das Polizeipräsidium Westhessen melden, dass ein in Limburg geflohener Strafgefangener in Frankfurt am Main angetroffen und verhaftet wurde. Die nach der Flucht am 28. Januar eingeleitete Fahndung war wegen des Einsatzes von Bereitschaftspolizei und Hubschrauber kaum zu übersehen gewesen.







