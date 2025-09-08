Die einen wollen ausmisten und verkaufen, andere sind auf Schnäppchenjagd nach alten Schätzen: Der Limburger Flohmarkt konnte Tausende Menschen aus der ganzen Region anlocken. Doch es geht nicht nur ums Handeln

Lange vor dem offiziellen Start des Limburger Flohmarkts um 8 Uhr durchstöbern zahlreiche Kaufinteressenten die vielfältigen Waren an den Ständen. Bereits am Samstagnachmittag, 6. September, wurden die Verkaufsflächen von vier mal zwei Metern in der gesamten Innenstadt mit weißer Farbe markiert, vom Bahnhof über die Werner-Senger-Straße, den Neumarkt, die Grabenstraße, den Kornmarkt, den Bischofsplatz bis zum Fischmarkt und darüber hinaus. Das Angebot reicht von unzähligen Kleidungsstücken über klassische Flohmarktartikel wie Vasen, Geschirr, Elektrogeräte, Spielzeug und Bücher bis hin zu Antiquitäten und ausgefallenen Sammlerstücken.

Bereits um 6 Uhr unterwegs

Michael Gries aus Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) hat gerade einige alte Werbeartikel erworben. Er sagt: „Ich sammle alles, was mit alter Werbung zu tun hat: Dosen, Schilder, Emailleschilder. Ich kaufe, was mir gefällt, gebe aber auch wieder aus meinem Bestand ab. So artet meine Sammelleidenschaft nicht aus.“ Gries ist bereits um 6 Uhr aus seinem Heimatort losgefahren, um sich gegen 7 Uhr auf die Suche nach neuen Schätzen zu machen. Als treuer Besucher des Limburger Flohmarkts findet er immer etwas.

Vielen Handelnden geht es nicht in erster Linie ums Kaufen und Verkaufen, sondern um Begegnungen mit Menschen. Man trifft Freunde, Bekannte, wobei die Stimmung geteilt ist. Unter den Käufern gibt es Flaneure, die zufällig etwas entdecken, und Schnäppchenjäger mit Trolleys und Rucksäcken. Auch die Händler sind eine bunte Mischung: Auf der einen Seite professionelle Verkäufer, teils Ladenbesitzer aus Limburg, die ältere Ware günstig anbieten, auf der anderen Seite Händler, die Freude am Verkaufen haben oder Platz für Neues schaffen wollen.

Spaß am Handeln steht im Vordergrund

Katharine Anslinger aus dem Limburger Stadtteil Offheim ist mit ihrer zukünftigen Schwiegertochter Benita Behnke aus Berlin am Verkaufsstand. Sie sagen: „Wir wollen einfach einen guten Tag haben. Es geht nicht darum, große Geschäfte abzuschließen. Der Spaß am Handeln und die Gespräche stehen im Vordergrund. Das hier ist viel schöner, als online zu verkaufen. Für uns ist es ein Erlebnis.“ Anslinger findet die Standgebühr von 49 Euro hoch, aber vertretbar. Behnke berichtet: „Ich bin schon als Kind gerne auf Flohmärkte gegangen und habe früh angefangen zu verkaufen. Meine Mama sagte immer, bevor du etwas Neues bekommst, musst du etwas Altes abgeben. Jetzt ist es schön, hier mit meiner Schwiegermama in spe zu stehen. Wir haben auch schon einiges verkaufen können.“ Aber es geht nicht nur ums Kaufen und Verkaufen, sondern ebenso um den leiblichen Genuss. Selbst um diese frühe Uhrzeit fällt es schwer, an den Tortenkunstwerken des Frauenchors Cäcilia aus Lindenholzhausen vorbeizugehen, ohne der Schwarzwälder Kirschtorte zu verfallen. Auch sonst mangelt es in der Innenstadt nicht an kulinarischen Stärkungen.

Snoopy-Tablett von 1960 gefunden

Emma Heinritz aus Limburg betreut einen Stand, der zeigt, dass hier jemand mit einem Händchen für Gestaltung am Werk ist. Heinritz erzählt: „Wir sind nicht das erste Mal hier, wir verkaufen seit Jahren auf dem Limburger Flohmarkt. Wir haben schon eine richtige Stammkundschaft, die immer wieder zu unserem Stand kommt. Wir sind ein Drei-Damen-Haushalt, da finden sich viele Kleidungsstücke und Taschen, und außerdem ist das Dekorieren ein Hobby von uns. Es entwickeln sich immer neue Ideen für die Verschönerung der Wohnung, und da muss auch aussortiert werden. Alles, was wir anbieten, ist privat. Die Damen sind optimistisch für den Tag, auch wenn der Besucherandrang im Moment noch verhalten wirkt.

Eine entspannte Käuferin ist Julia Fiebig aus Hünstetten, die gerade ein Geschäft abgeschlossen hat. Sie sagt: „Ich komme jedes Jahr zu diesem Flohmarkt und habe gerade einen wunderbaren Fund gemacht: ein Snoopy-Tablett von 1960. Ich besitze schon ein ähnliches und jetzt bin ich froh, dass ich noch eins habe. Das andere habe ich vor zwei Jahren hier gekauft.“

Dass die Flohmarktbesucher friedlich und ohne größere Angst vor Bedrohungen den Tag genießen können, liegt auch am konsequenten Sicherheitskonzept, bei dem jede Zuwegung durch Lkw und Transporter abgesichert ist.