Fragwürdige Schutzplanen Limburger Dom gibt ein jämmerliches Bild ab Dieter Fluck 03.12.2025, 12:00 Uhr

i Ein jämmerliches Bild für ein Wahrzeichen von herausragender Bedeutung in der Advents- und Weihnachtszeit. Dieter Fluck

Die Schutzplanen am Limburger Dom, einem der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt, werden zusehends von Wind und Wetter zerfetzt. Das, so meint man in der Stadt, sei dem Kulturdenkmal nicht würdig. Doch ein Vorschlag einer Alternative liegt vor.

Der Advent ist da, eine Zeit der Besinnung und Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Für ungezählte Menschen gehört der Besuch im Limburger Dom, sei es in der Christmette mit Bischof Georg Bätzing oder einer der vielen anderen Gottesdienste, zur Tradition.







Artikel teilen

Artikel teilen