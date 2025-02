Opfern gedenken Limburger Denkmal soll nicht nur an Soldaten erinnern Stefan Dickmann 17.02.2025, 17:00 Uhr

i Die meisten Menschen dürften am Eisenbahnerdenkmal auf dem Gelände des Einkaufszentrums Werkstadt achtlos vorbeigehen. Es erinnert an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Aufgrund der Entstehungsgeschichte in der Nazi-Diktatur ist das Denkmal umstritten. Stefan Dickmann

Auch Eisenbahner aus Limburg starben in beiden Weltkriegen an der Front. Ein für sie errichtetes Denkmal soll künftig auch „nicht berücksichtigte Opfergruppen sichtbar machen“.

In Limburg existieren noch zwei Denkmäler, die in Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) errichtet wurden; das eine im Jahr 1930 während der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, das andere im Jahr 1937 während der Nazi-Diktatur auf dem Gelände des damaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerks (RAW).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen