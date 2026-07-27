Ist die Limburger Karstadt-Filiale eine von denen, die der Konzern Galeria schließen will? Das beschäftigt derzeit die Mitarbeiter und Bewohner der Stadt. Aber auch die Interessenvertretung des Gewerbetreibenden mischen nun mit – und kämpfen.
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Der Limburger „CityRing“ kämpft um den Erhalt des Karstadt-Standorts. „Limburg darf nicht zum nächsten Rückschlag für Beschäftigte, Handel und Innenstadt werden“, betont Horst O. Hoppe, Vorsitzender der Interessenvertretung der Limburger Gewerbetreibenden.