Wichtiger Anker in der Stadt
Limburger „CityRing“ warnt vor Karstadt-Aus
Die Zukunft von Karstadt in Limburg ist weiterhin ungewiss.
Die Zukunft von Karstadt in Limburg ist weiterhin ungewiss.
Sebastian Semrau

Ist die Limburger Karstadt-Filiale eine von denen, die der Konzern Galeria schließen will? Das beschäftigt derzeit die Mitarbeiter und Bewohner der Stadt. Aber auch die Interessenvertretung des Gewerbetreibenden mischen nun mit – und kämpfen.

Lesezeit 1 Minute
Der Limburger „CityRing“ kämpft um den Erhalt des Karstadt-Standorts. „Limburg darf nicht zum nächsten Rückschlag für Beschäftigte, Handel und Innenstadt werden“, betont Horst O. Hoppe, Vorsitzender der Interessenvertretung der Limburger Gewerbetreibenden.
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