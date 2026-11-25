Ausbau der Stadtlinie wirkt Limburger Busse knacken Millionenmarke bei Fahrgästen 25.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Linie 1 (Breites Driesch/Krankenhaus) ist die am stärksten genutzte Linie der Limburger Stadtlinie. Stadt Limburg/Kesper-Süß

Engerer Takt und erweitertes Liniennetz locken deutlich mehr Menschen in Limburger Busse. Einige Stadtteile profitieren besonders – Betriebsleiter Stanke sieht dennoch noch Potenzial.

Mehr als eine Million Busfahrgäste: Ein deutlich verbessertes Angebot führt zu deutlich mehr Fahrgästen. Die Stadt Limburg gibt die erfolgreichsten Linien bekannt. Betriebsleiter Michael Stanke (CDU) ist optimistisch, macht aber auch klar: „Unser Ziel haben wir noch nicht erreicht.







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