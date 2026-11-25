Limburger Busse knacken Millionenmarke bei Fahrgästen
Engerer Takt und erweitertes Liniennetz locken deutlich mehr Menschen in Limburger Busse. Einige Stadtteile profitieren besonders – Betriebsleiter Stanke sieht dennoch noch Potenzial.
Lesezeit 4 Minuten
Mehr als eine Million Busfahrgäste: Ein deutlich verbessertes Angebot führt zu deutlich mehr Fahrgästen. Die Stadt Limburg gibt die erfolgreichsten Linien bekannt. Betriebsleiter Michael Stanke (CDU) ist optimistisch, macht aber auch klar: „Unser Ziel haben wir noch nicht erreicht.