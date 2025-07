Nachts in einer Bäckerei arbeiten? Viele deutsche Arbeitslose wollen das nicht, Ausländer hingegen schon – doch die bürokratischen Hürden können hoch sein. Das zeigt das Beispiel einer Limburger Bäckerei mit Filialen in der Region.

Es gibt viele Gründe, warum Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Einer der Gründe ist der Wunsch, hier arbeiten zu können, um ein besseres Leben zu führen. Das trifft auch auf Farouk Hafez zu. Er ist 30 Jahre alt, stammt aus dem Libanon, lebt seit drei Jahren in Deutschland und wohnt in Görgeshausen im Westerwaldkreis.

Er hat schon für Elring Klinger in Runkel gearbeitet und wird seit Dezember 2024 von der Bäckerei Huth in Limburg als Fahrer eingesetzt. Das Familienunternehmen mit seinen 130 Mitarbeitern ist mit seiner Arbeitsleistung mehr als zufrieden und möchte ihn weiter beschäftigen, sogar unbefristet. Doch seine Aufenthaltserlaubnis endete bereits im Februar 2025. Seitdem droht dem jungen Mann die Abschiebung in den Libanon. Ein Anwalt ist bereits eingeschaltet worden, um das zu verhindern.

„Die Ausländerbehörde sagt uns, dies sei kein Mangelberuf“, sagt Bäckermeister Dominique Huth, der mit seinem Bruder Sascha die Bäckerei führt. „Ich habe der Ausländerbehörde geschildert, wir kriegen kein Personal. Wenn wir keine Fahrer haben, können wir nichts ausliefern. Ich verstehe nicht, warum Ausländer, die einen Job haben, die arbeiten wollen und auch Steuern zahlen, abgeschoben werden sollen.“

„Nicht erschienen“, „nicht erreichbar“, „kein Bock“

Der zuständige Westerwaldkreis in Montabaur, dort ist die Ausländerbehörde angesiedelt, sieht in einem Schreiben kein „öffentliches Interesse“ an einer weiteren Beschäftigung des Libanesen, die zwingend sei für eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. Dies sei nur bei einem „regionalen, wirtschaftlichen oder arbeitsmarktpolitischen Interesse“ der Fall, wenn es sich zum Beispiel um einen „Spezialisten“ handelt oder „eine ganze Region von der Beschäftigung eines Arbeitnehmers profitiert“. Bei dem Wunsch der Weiterbeschäftigung seitens der Bäckerei handelt es sich aus Sicht des Westerwaldkreises nur um „reine privatwirtschaftliche Interessen“ eines Arbeitgebers. Das reiche allerdings nicht aus „um das zur Erteilung der beantragten Aufenthaltserlaubnis zwingend erforderliche öffentliche Interesse zu begründen“.

Der Bäckermeister zeigt eine Liste von deutschen Bewerbern nur für den Bereich „Versand“, also den Transport von Backwaren in die insgesamt 16 Filialen, die überwiegend in Limburg, Diez und Idstein liegen, die die Arbeitsagentur und das Jobcenter der Bäckerei zur Verfügung gestellt hat, um Fahrer zu finden. Alle Bewerber seien von seiner Bäckerei persönlich kontaktiert worden, berichtet Huth, gleichwohl mit einem ernüchternden Ergebnis, wie aus der internen Auflistung hervorgeht, denn es hagelte eine Absage nach der anderen.

i Der aus dem Libanon stammende Farouk Hafez arbeitet seit gut einem halben Jahr als Fahrer für die Limburger Bäckerei Huth. Dem 30-Jährigen droht die Abschiebung. Stefan Dickmann

Die Begründungen lassen einen eher früher als später den Kopf schütteln: „kein Deutsch“, „nicht erschienen“, „meldet sich später“, „zu weit“ (entfernt, Anm. d. Red.), „möchte keine Nachtarbeit“, „möchte nicht, hat andere Gehaltsvorstellung“, „nicht erreichbar“, „hat sich nicht gemeldet“, „nicht zum Praktikum erschienen, nicht mehr erreichbar“ und mehrfach auch nur der lapidare Hinweis „kein Bock“.

Der Westerwaldkreis verweist in seinem Schreiben darauf, nicht nur die Bäckerei Huth habe Probleme bei der „Gewinnung von Mitarbeitern“, eine telefonische Rückfrage bei der Arbeitsagentur in Limburg habe ergeben, dass dies auch bei „anderen Arbeitgebern der gleichen Branche“ der Fall sei. Huth hat daneben mit rotem Kugelschreiber das Wort „Witz“ geschrieben, versehen mit einem Fragezeichen.

Jeder zweite Ausbildungsplatz bleibt unbesetzt

Farouk Hafez hingegen hat Bock zu arbeiten. In seiner alten Heimat hatte er Klimaanlagen gewartet und repariert. Bei einer Kundin lernte er deren Nichte kennen, eine Deutsche, die aus dem Libanon stammt. Er verliebte sich ihn sie, besorgte sich ein Visum und will hier dauerhaft bleiben, obwohl sich beide inzwischen getrennt haben. Er räumt ein, sich am Anfang nicht sehr darum bemüht zu haben, schnell und möglichst gut Deutsch zu lernen. Doch das habe sich inzwischen geändert. Er möchte jetzt das Sprachlevel B1 erreichen. Dabei handelt es sich um „fortgeschrittene Sprachkenntnisse“.

Um Mitternacht fängt Farouk Hafez’ Arbeitstag in der Bäckerei, die in der Limburger Nordstadt in der Nähe der B49 und der A3 liegt, an. Drei Fahrzeuge liefern von dort aus von 4 Uhr an alle Backwaren an alle 16 Filialen aus. Bis 7 Uhr ist alles geschafft, und der Feierabend beginnt, wenn die meisten Menschen gerade aufstehen.

Die Bäckerei Huth ist auf Arbeitsmigranten angewiesen. „Wir können 20 Ausbildungsplätze anbieten“, sagt Dominique Huth, „aber nur zehn sind besetzt.“ Vor Kurzem habe die Bäckerei an der Ausbildungsmesse in der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg teilgenommen. „Dort ist kein einziges Gespräch zustande gekommen für eine Ausbildung oder wenigstens ein Praktikum“, sagt er enttäuscht. Die meisten der in Deutschland aufgewachsenen Schüler wollen offenbar weder Bäcker noch Bäckereifachverkäufer werden, die meisten Arbeitslosen und Bürgergeldempfänger nachts nicht arbeiten. Ein Teufelskreis ohne Arbeitsmigranten.

Ein weiterer Mitarbeiter, ein Kosovare, ist nach seinen Angaben ebenfalls von der Abschiebung bedroht. Er hat nur den praktischen Teil seiner Bäckerprüfung bestanden, fiel aber in der Theorie durch. Doch dieser „kleine Gesellenbrief“ allein reicht nach seinen Angaben nicht aus, um in Deutschland bleiben zu können. Das müsse gesondert geprüft werden, nur gebe es eine solche Prüfung bislang gar nicht. „Es werden nicht Ausländer ausgewiesen, die kriminell sind, sondern die, die hier arbeiten wollen“, sagt der Bäckermeister. „Ich kann nirgendwo ableiten, dass ein Deutscher besser ist als ein Migrant“, sagt er. „Ich brauche Menschen, die arbeiten wollen. Mir ist es egal, wo die herkommen.“