Planungen der Bahn Limburg zwei Monate ohne ICE-Halt Hans-Peter Günther 29.10.2026, 10:00 Uhr

i Am Limburger ICE-Bahnhof werden vom 15. Mai bis 9. Juli kommenden Jahres keine Züge halten. Stefan Dickmann

Wegen einer Sperrung der ICE-Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main sind Limburg und Montabaur vom 15. Mai bis 9. Juli 2027 nur per Bus ans Fernverkehrsnetz angeschlossen. Die FDP fordert Nachbesserungen bei den Planungen.

Über die im Sommer 2002 eröffnete ICE-Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main fahren zwar keine schweren Güterzüge, aber auch die bis zu 300 Stundenkilometer schnellen ICE-Triebwagen sorgen für Verschleiß an Schienen und Weichen. Bereits mehrfach musste eine der wichtigsten Fernverkehrsverbindungen in Deutschland für Baumaßnahmen gesperrt werden.







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