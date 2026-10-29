Planungen der Bahn
Limburg zwei Monate ohne ICE-Halt
Am Limburger ICE-Bahnhof werden vom 15. Mai bis 9. Juli kommenden Jahres keine Züge halten.
Am Limburger ICE-Bahnhof werden vom 15. Mai bis 9. Juli kommenden Jahres keine Züge halten.
Stefan Dickmann

Wegen einer Sperrung der ICE-Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main sind Limburg und Montabaur vom 15. Mai bis 9. Juli 2027 nur per Bus ans Fernverkehrsnetz angeschlossen. Die FDP fordert Nachbesserungen bei den Planungen.

Lesezeit 3 Minuten
Über die im Sommer 2002 eröffnete ICE-Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main fahren zwar keine schweren Güterzüge, aber auch die bis zu 300 Stundenkilometer schnellen ICE-Triebwagen sorgen für Verschleiß an Schienen und Weichen. Bereits mehrfach musste eine der wichtigsten Fernverkehrsverbindungen in Deutschland für Baumaßnahmen gesperrt werden.
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