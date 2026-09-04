Beschluss des Kreistags
Limburg-Weilburg: Sanktionen für Arbeitsverweigerer
Asylbewerber, die vom Jobcenter Limburg-Weilburg Leistungen beziehen, sollen künftig streng sanktioniert werden, wenn sie zumutb
Asylbewerber, die vom Jobcenter Limburg-Weilburg Leistungen beziehen, sollen künftig streng sanktioniert werden, wenn sie zumutbare Arbeit ablehnen.
Thorsten Kunz

Der Kreistag hat es beschlossen: Mal will in Limburg-Weilburg strenger mit Arbeitsverweigerern, die als Asylbewerber Leistungen beziehen, vorgehen. Trotz der Gegenstimmen aus einigen Fraktionen kommt nun eine härtere Gangart.

Lesezeit 1 Minute
Der Kreistag Limburg-Weilburg hat in seiner jüngsten Sitzung im Bad Camberger Kurhaus mehrheitlich beschlossen, Asylbewerber, die ein Arbeitsangebot ablehnen, zu sanktionieren. Das Thema war bereits im Sozialausschuss ausführlich und kontrovers diskutiert werden, sodass der Kreistag auf eine erneute Debatte verzichtete.
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