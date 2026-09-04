Der Kreistag hat es beschlossen: Mal will in Limburg-Weilburg strenger mit Arbeitsverweigerern, die als Asylbewerber Leistungen beziehen, vorgehen. Trotz der Gegenstimmen aus einigen Fraktionen kommt nun eine härtere Gangart.
Lesezeit 1 Minute
Der Kreistag Limburg-Weilburg hat in seiner jüngsten Sitzung im Bad Camberger Kurhaus mehrheitlich beschlossen, Asylbewerber, die ein Arbeitsangebot ablehnen, zu sanktionieren. Das Thema war bereits im Sozialausschuss ausführlich und kontrovers diskutiert werden, sodass der Kreistag auf eine erneute Debatte verzichtete.