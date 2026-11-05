Geldmangel bremst Mobilität
Limburg-Weilburg: Nahverkehrsplan ist gefährdet
Wie soll der öffentliche Busverkehr im Landkreis Limburg-Weilburg verbessert werden? Darüber debattierte der Kreistag.
Wie soll der öffentliche Busverkehr im Landkreis Limburg-Weilburg verbessert werden? Darüber debattierte der Kreistag.
Oliver Berg/dpa

Ein ambitionierter Nahverkehrsplan für den Landkreis Limburg-Weilburg liegt vor – doch ohne Geld droht er ein zahnloser Entwurf zu bleiben. Der Kreistag debattiert über Takt, Barrierefreiheit und E‑Busse, Bürger fordern Tempo bei der Mobilitätswende.

Lesezeit 3 Minuten
Der Wunsch ist da, doch derzeit fehlt das Geld. In seiner jüngsten Sitzung in der Volkshalle Weilburg-Kubach hat der Kreistag Limburg-Weilburg über Verbesserungen im öffentlichen Busverkehr debattiert. Ein Nahverkehrsplan liegt auf dem Tisch. Er sieht unter anderem auf den Hauptlinien einen Stundentakt vor, soll die Betriebszeiten insgesamt ausweiten, die Barrierefreiheit an den Haltestellen verbessern und einheitliche Qualitätsstandards auf ...
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