Die B49 ist die wichtigste Verkehrsachse zwischen der A3 bei Limburg im Westen und der A45 bei Wetzlar im Osten. Seit dem 1. Juli ist sie im Landkreis Limburg-Weilburg zur „Kraftfahrstraße“ hochgestuft worden. Das heißt: Autofahrer dürfen hier über weite Strecken mit „Richtgeschwindigkeit“ 130 km/h entlangfahren, vorher war maximal Tempo 100 erlaubt. Auch Lkw-Fahrer dürfen jetzt schneller auf der B49 im Landkreis fahren, und zwar mit maximal Tempo 80 (vorher 60).

Wer in Limburg auf die B49 in Richtung Weilburg auffährt, wird schnell feststellen, dass die Tempo-100-Schilder abmontiert worden sind. Hier gilt nun die „Richtgeschwindigkeit“, je nach Verkehrs- und Wetterlage darf mit dem Auto sogar schneller als 130 gefahren werden. In der Gegenrichtung fallen hingegen zwei Tempolimits auf Limburger Gemarkung auf, in Höhe von Ahlbach und in Höhe von Offheim. Warum? „Aufgrund der Einfädelsituation wird in Abstimmung mit der Polizei im Bereich des Beschleunigungsstreifens auf Höhe der Anschlussstelle zur B54 bei Ahlbach/Hadamar eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern in Fahrtrichtung Limburg sowie ein Überholverbot für Lkw angeordnet“, erklärt die Sprecherin von Hessen Mobil, Sonja Lecher. „Diese Begrenzung wird nach der Anschlussstelle aufgehoben, und es gilt dann zunächst wieder Richtgeschwindigkeit.“

Im weiteren Verlauf der B49 in Fahrtrichtung Limburg, und zwar hinter der Anschlussstelle Limburg-Offheim, sei die Bundesstraße keine Kraftfahrstraße mehr. Hier sei weiterhin mit „langsam fahrendem Verkehr“ zu rechnen. Deshalb gibt es zunächst ein Tempolimit von 120 und kurz darauf von Tempo 100. Eine weitere Ausnahme von der Richtgeschwindigkeit für Autofahrer gibt es auf der B49 zwischen den Anschlussstellen Weilburg und Löhnberg. Dort bleibt es nach Angaben der Hessen-Mobil-Sprecherin bei Tempo 100, und zwar in beiden Fahrtrichtungen „aufgrund der dort nicht vorhandenen Seitenstreifen“.