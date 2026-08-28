Landwirte ziehen Bilanz
Limburg-Weilburg: Gute, aber heterogene Erträge
Vorsitzender des Kreisbauernverbands Marco Hepp (rechts) und Geschäftsführer Andreas Schuch präsentieren den Zuhörern die aktuel
Vorsitzender des Kreisbauernverbands Marco Hepp (rechts) und Geschäftsführer Andreas Schuch präsentieren den Zuhörern die aktuellen Zahlen zur Ernte.
Lucas Concas

Der Kreisbauernverband Limburg-Weilburg hatte zum traditionellen Erntegespräch eingeladen. Dabei wurden aktuelle Zahlen und künftige Herausforderungen besprochen.

Lesezeit 3 Minuten
„Ich bin nicht nur wegen des guten Kuchens hier, das Erntegespräch hat inzwischen Tradition. Es ist eine gute Chance, einen Blick zurückzuwerfen und auch uns zu spiegeln, wie wir die Landwirtschaft unterstützen können. Landwirtschaft ist nicht nur ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, sondern schützt und prägt auch unsere Kulturlandschaft.
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