Limburg-Weilburg: Griff nach den Sparkassen-Gewinnen

Soll man die Gewinne der kreiseigenen Sparkassen verwenden, um den Kreishaushalt aufzubessern? Dieser Vorschlag wurde seitens der FDP nun in Limburg-Weilburg auf die Tagesordnung des Kreistags gebracht. Es geht um Millionen Euro.
„Wenn's ums Geld geht Sparkasse“, lautet ein bekannter Werbeslogan. Offenbar getreu dieser Devise hatte die FDP-Fraktionsführung einen Antrag zur jüngsten Kreistagssitzung formuliert, der einen möglichst großen Gewinnanteil von den beiden kreiseigenen Sparkassen in den Kreishaushalt überweisen sollte.