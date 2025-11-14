Gegenwind für FDP-Antrag Limburg-Weilburg: Griff nach den Sparkassen-Gewinnen Rolf Goeckel 14.11.2025, 11:00 Uhr

i Die Kreissparkasse Limburg, hier ein Blick auf die Hauptstelle in der Diezer Straße, betreibt im Altkreis Limburg 28 Filialen und hat im vergangenen Jahr eine Bilanzsumme von 1,827 Milliarden Euro erwirtschaftet. Sebastian Semrau

Soll man die Gewinne der kreiseigenen Sparkassen verwenden, um den Kreishaushalt aufzubessern? Dieser Vorschlag wurde seitens der FDP nun in Limburg-Weilburg auf die Tagesordnung des Kreistags gebracht. Es geht um Millionen Euro.

„Wenn's ums Geld geht Sparkasse“, lautet ein bekannter Werbeslogan. Offenbar getreu dieser Devise hatte die FDP-Fraktionsführung einen Antrag zur jüngsten Kreistagssitzung formuliert, der einen möglichst großen Gewinnanteil von den beiden kreiseigenen Sparkassen in den Kreishaushalt überweisen sollte.







