Sie bezieht Bürgergeld, er geht arbeiten, bekommt aber weiter Leistungen des Staates. 4600 Euro mehr, als ihm zustünde, erhält das Paar so. Nun müssen sie sich wegen Betruges vor Gericht verantworten – und wollen der Richterin einen Bären aufbinden.

Monatelang hat ein Ehepaar aus Elz Bürgergeld bezogen, obwohl der Mann längst wieder Arbeit gefunden hatte und dies dem Jobcenter hätte melden müssen. 4600 Euro zu viel hatten die beiden Eltern von fünf Kindern von April bis September 2023 kassiert, bevor das Jobcenter Limburg dahinterkam und die Zahlung einstellte. Auch einen Antrag auf Wohngeld bei der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg hatten die beiden Elzer verschwiegen und knapp 700 Euro monatlich zu Unrecht erhalten. Das Amtsgericht Limburg verurteilte das Ehepaar jetzt wegen gemeinschaftlich begangenen Betrugs zu Freiheitsstrafen von sechs Monaten für den Ehemann und drei Monaten für die Ehefrau. Beide Strafen wurden für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Richterin Bettina Kilian ordnete außerdem an, dass beide Eheleute jeweils 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten müssen.

Im April 2023 stellte der Ehemann (43) einen Antrag auf Bürgergeld, fand aber nur wenige Wochen später bei einer Limburger Firma einen neuen Vollzeit-Job. Eigentlich wäre es seine Pflicht gewesen, dies dem Jobcenter sofort mitzuteilen – was er nicht tat, sondern weiterhin Bürgergeld bezog. Vor Gericht behauptete er nun, dass er sich ganz darauf verlassen habe, dass seine mitangeklagte Frau (40) die Behörde in Kenntnis setzt, weil sie es sei, „die den ganzen Papierkram erledigt“. Er habe sie – angeblich – sogar darauf hingewiesen, dass sie „tierischen Ärger“ bekommen könnten, wenn sie es nicht täte.

Eis essen und in den Zoo mit den fünf Kindern

Die Angeklagte räumte ein, dass sie das Jobcenter bewusst nicht informiert habe – obwohl auch sie als Teil der Bedarfsgemeinschaft dazu verpflichtet gewesen wäre. Von dem überschüssigen Geld habe sie sich und den fünf Kindern Dinge gegönnt, die sich die Familie ansonsten nicht habe leisten können: Eis essen gehen, Restaurantbesuche, eine Fahrt in den Frankfurter Zoo oder auch Kinobesuche. Alte Schulden habe sie ebenfalls beglichen, sagte sie. Ihr Mann, so erklärte das Paar übereinstimmend, habe von alledem nichts gewusst; die Schuld liege allein bei der Frau. Zumal das Geld ja nicht einmal auf sein, sondern auf ihr Konto überwiesen worden sei.

Mann hat elf Einträge im Vorstrafenregister

Dass es sich dabei um Betrug handelte, war der Frau angeblich nicht bewusst. In einem Brief an die Polizei schrieb sie, dass sie davon ausgegangen sei, dass sie das zu viel kassierte Geld schlimmstenfalls zurückzahlen muss. „Was soll schon groß passieren“, zitierte Richterin Kilian aus dem Schreiben der Frau. Die Angeklagte bat in dem Brief eindringlich darum, ihren Mann nicht ins Gefängnis zu schicken und von der Strafverfolgung gegen ihn abzusehen. Schließlich habe er mit allem nichts zu tun, erklärte sie.

Warum sich die bisher unbescholtene Frau schützend vor ihren Mann stellte, wurde klar, als Richterin Kilian das Vorstrafenregister des 43-Jährigen verlas. Nicht weniger als elf Einträge finden sich dort: von Unterschlagung, Diebstahl und Urkundenfälschung über Betrug bis hin zu Beihilfe zu schwerer räuberischer Erpressung und etliches mehr. Mehrere Jahre hat er im Gefängnis gesessen, war aber bis zu der jetzigen Anklage zehn Jahre straffrei geblieben.

Vor Gericht gab er sich völlig unwissend: Von den Freizeitaktivitäten seiner Ehefrau und den Kindern, die sie von dem Bürgergeld finanziert hatten, will er nichts mitbekommen haben, und auch nicht, dass plötzlich mehr Geld auf seinem Konto einging. Überhaupt: Den online gestellten Antrag auf Bürgergeld habe er gar nicht zu Ende ausgefüllt – auch das habe seine Frau erledigt.

Ein Mitarbeiter des Jobcenters (38), den Richterin Kilian in den Zeugenstand geladen hatte, widerlegte die Geschichte des Ehepaars schnell. Bei Online-Anträgen auf Bürgergeld werde die Identität der Antragssteller in jedem Fall geprüft, sagte er. Richterin Kilian stellte außerdem anhand der Anklageakte fest, dass das Bürgergeld – anders als vom Angeklagten behauptet – nicht auf das Konto der Frau eingegangen war, sondern auf sein eigenes. Damit war er überführt. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wertete die Aussagen des Ehemannes denn auch als reine Schutzbehauptung und beantragte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 40 Euro für ihn und von 120 Tagessätzen à 20 Euro für seine Frau.

Deutliche Worte der Richterin

Richterin Kilian verurteilte das Ehepaar wegen Betrugs durch Unterlassen und wurde in der Urteilsbegründung deutlich. „So eine blöde Geschichte habe ich selten gehört. Sie glauben doch selbst nicht, dass Sie nichts mitbekommen haben“, sagte sie dem Angeklagten. Dieser habe ganz offensichtlich versucht, dem Gericht einen Bären aufzubinden. „Das war Betrug zulasten des Staates und kommt leider häufiger vor.“