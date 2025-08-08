Invasive Arten beschäftigen uns seit Langem. Nun in aller Munde ist die Asiatische Hornisse. Diese ist auch im Landkreis Limburg-Weilburg auf dem Vormarsch. Die Imker sind besorgt.

Die Asiatische Hornisse bereitet den heimischen Imkern Sorgen. Denn erstmals ist die invasive Art auch von Imkern im Kreis Limburg-Weilburg gesichtet worden, wie der Vorsitzende des Imkervereins Hadamar-Dornburg, Michael Stahl, berichtet. Vor wenigen Tagen, so Stahl, der 106 Imkerinnen und Imker aus dem Kreis Limburg-Weilburg und dem benachbarten Rhein-Lahn-Kreis vertritt, tauchte die Asiatische Hornisse in Niederhadamar auf. Möglicherweise ein Indiz dafür, dass das Insekt auch in heimischen Gefilden auf dem Vormarsch ist. Im vergangenen Jahr wurde bereits in Niederselters ein Nest festgestellt.

„Die Stimmung ist gedrückt“, sagt Michael Stahl. „Wir hatten gehofft, dass es noch länger dauert, bis die Asiatische Hornisse auch bei uns auftritt.“ Die Sorge der heimischen Imker kommt nicht von ungefähr. Denn überall dort, wo sich die Asiatische Hornisse ausgebreitet hat, berichten die Honigerzeuger von einem Schwund der Bienenvölker. Denn: Die Asiatische Hornisse frisst unter anderem auch die heimische Honigbiene, die der fremden Art nichts entgegenzusetzen hat. „Ein Hornissennest“, sagt Michael Baumert, Vorsitzender der Naturschutzgruppe Dietkirchen und Mitglied im BUND und im Nabu, „vertilgt zwölf Kilo Insekten pro Jahr.“ Das entspricht etwa einem Bienenstock.

Invasive Art breitet sich schnell aus

Sorge bereitet den heimischen Imkern außerdem die rasche Vermehrung der Asiatischen Hornisse, die vor gut zehn Jahren erstmals in Baden-Württemberg aufgetaucht ist und sich seitdem vor allem über den Westen und Südwesten Deutschlands ausgebreitet hat. „Aus einem Nest werden im darauffolgenden Jahr fünf“, berichtet Michael Baumert, ein Arzt im Ruhestand, der sich seit Jahren intensiv mit Insekten befasst hat. Seine Befürchtung: „Wir werden diesen Wettkampf nicht gewinnen können.“ Baumert verweist auf die rasante Ausbreitung der Asiatischen Hornisse in den vergangenen Jahren in Hessen. In den Jahren 2020 und 2021 wurde jeweils ein Nest gesichtet, im Jahr 2022 waren es bereits neun. 2023 wurden 150 Nester festgestellt, 2024 schon 280. In diesem Jahr dürfte die Zahl weiter zugenommen haben; aktuelle Daten liegen bisher allerdings nicht vor. Im Regierungsbezirk Gießen gab es erstmals 2023 Sichtungen der Asiatischen Hornisse, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie auch im Kreis Limbug-Weilburg auftaucht.

Nicht nur den Imkern, sondern auch Obstbauern macht die Asiatische Hornisse zu schaffen. Die gefräßigen Brummer ernähren sich nämlich nicht nur von Insekten, sondern auch vom süßen Pflanzensaft der verschiedenen Obstsorten. In manchen Weinbaugegenden, berichtet Baumert, wird die invasive Art gefürchtet, weil sie große Menge Trauben frisst.

Tiere sind nur schwer zu bekämpfen

Der Kampf gegen die Asiatische Hornisse gilt als schwierig, sagt Imker Stahl. Fallen seien nicht zugelassen, weil sie auch andere Insektenarten in Mitleidenschaft ziehen würden. Seit diesem Jahr würden Nester auch vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) nicht mehr automatisch entfernt, weil der Aufwand zu groß geworden sei. Lediglich auf öffentlichen Plätzen und Straßen sowie in der Nähe von Schulen und Kindergärten rückten Experten der Asiatische Hornisse zu Leibe.

Die Mittel der Imker seien begrenzt, klagt Stahl. Das Einfachste sei, einen von der Asiatischen Hornisse ins Visier geratenen Bienenstock so zu verlegen, dass das fremde Insekt ihn nicht mehr findet. Eine andere Möglichkeit sei, das Flugloch mit einer gitterbespannten Mini-Voliere so zu verhängen, dass die Hornisse nicht in den Stock gelangen kann. Und trotzdem geht bei Imkern die Furcht um, dass schon die Anwesenheit der Asiatische Hornisse ausreicht, um großen Schaden anzurichten. „Schlimmstenfalls stellen die Bienen ihren Flugbetrieb ein“, sagt Michael Stahl. Das bedeutet: Die Bienen verhungern und verdursten in ihrem Stock.

Der wirtschaftliche Schaden kann immens sein

Derzeit gelte bei den heimischen Imkern die Devise abzuwarten, berichtet Stahl. Auf keinen Fall sollten Laien versuchen, die Asiatische Hornisse auf eigene Faust zu entfernen. „Das ist viel zu gefährlich.“ Ihr Stachel durchdringe sogar die normale Imkerschutzkleidung. Um sich wirkungsvoll zu schützen, sei eine spezielle Abwehrkleidung notwendig, berichten Stahl und Baumert. Aufpassen sollten auch Gartenbesitzer, besonders im Frühjahr. Denn in dieser Jahreszeit leben die Insekten noch in Erdnestern, die leicht übersehen und betreten werden könnten. Später im Jahr ziehen sie in große Nester in Bäumen um. Dort sind sie dann kaum noch zu bekämpfen.

Nicht zu vernachlässigen sind die wirtschaftlichen Schäden, die der fliegende Eindringling anrichten kann. In Frankreich, wo die Asiatische Hornisse 2004 erstmals eingeschleppt wurde, aber auch in Portugal, wo sie sich ebenfalls stark ausgebreitet hat, haben viele Imker bereits aufgegeben, berichtet Michael Baumert. Dabei gehe es nicht nur um Honig, sondern auch um die Blütenbestäubung unzähliger Obst- und Gemüsearten durch Honigbienen, Wildbienen und andere Insekten. Ihr Bestand sei seit Jahrzehnten ohnehin stark rückläufig. Der Wert der Bestäubungsleistung durch Insekten beträgt nach Baumerts Informationen allein in Deutschland rund vier Milliarden Euro – jährlich. Und nun gerate der Bestand an heimischen Insekten durch die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse zusätzlich unter Druck.

Woran ist die Asiatische Hornisse zu erkennen?

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) stammt aus Südostasien und ist etwas kleiner als die heimische Europäische Hornisse (Vespa crabro). Zu erkennen ist die Asiatische Hornisse an ihrer charakteristischen schwarzen Grundfärbung: Die Brust ist schwarz, der Hinterleib dunkel mit wenigen gelben Binden. Die Beine sind schwarz-gelb gefärbt. Die Europäischen Hornisse hingegen ist gelb-orange gezeichnet.

Stiche der Asiatischen Hornisse sind für den Menschen in etwa so unangenehm wie Stiche der Europäischen Hornisse. Allergiker sollten, wie bei anderen Insekten, weiterhin besonders vorsichtig sein. Eine gestochene Person sollte, insbesondere bei mehreren Stichen, beobachtet werden und im Zweifel sollte ein Arzt konsultiert werden. Ein Beobachten der Tiere ist problemlos möglich, man sollte dabei aber generell ruhig bleiben, nicht nach den Tieren schlagen, sie einklemmen oder anpusten.