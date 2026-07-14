Der Kreisausschuss Limburg-Weilburg schlägt nun eine härtere Gangart bei der Beschäftigung von Flüchtlingen vor. Das Prinzip der Freiwilligkeit sei gescheitert, nun möchte man die Leute durch Kürzungsandrohungen von Leistungen zum Arbeiten bringen.
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Vor gut einem Jahr hatte der Kreistag Limburg-Weilburg auf Freiwilligkeit gesetzt, um Flüchtlinge über gemeinnützige Tätigkeiten in die Gesellschaft zu integrieren und ihnen einen geregelten Tagesablauf zu verschaffen. Die Hoffnungen wurden enttäuscht.