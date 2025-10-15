Horror-Szenario für die Stadt
Limburg: Was, wenn Lichfield-Brücke gesperrt wird?
Die 1968 errichtete und vor mehr als zehn Jahren ertüchtigte Lichfield-Brücke muss abgerissen und neu gebaut werden.
Stefan Dickmann

Was passiert, wenn die Limburger Lichfield-Brücke wegen Neubaus gesperrt würde? Diese Frage stellt man sich in Limburg. Doch die Landesbehörde Hessen Mobil kommuniziert offenbar wenig mit der Kommunalpolitik.

Drückt sich die Straßenbaubehörde Hessen Mobil vor einem persönlichen Austausch mit den Limburger Stadtverordneten im Verkehrsausschuss, „um zum aktuellen Stand des Neubaus des Lichfield-Brücke zu berichten“? Nach einer Mitteilung des Magistrats ist zumindest dieser Eindruck entstanden.

