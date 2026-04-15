„Schönstes Wohnzimmer“ zu
Limburg: Warum das Pastorale dichtgemacht hat
Mario Flaschentraeger will um den Weiterbetrieb seines Restaurants Pastorale in einer ehemaligen Kapelle auf dem Limburger Schaf
Mario Flaschentraeger will um den Weiterbetrieb seines Restaurants Pastorale in einer ehemaligen Kapelle auf dem Limburger Schafsberg kämpfen.
Rolf Goeckel

Sechs Jahre nach den Corona-Hilfen für besonders betroffene Unternehmen gibt es nun das jähe Erwachen für Mario Flaschentraeger und seine Gaststätte „Pastorale“ in Limburg. Die ist nun geschlossen.

Lesezeit 4 Minuten
Unbürokratisch sollte es gehen. Vor allem aber schnell: Als der deutsche Staat vor sechs Jahren den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Unternehmen großzügig finanzielle Hilfe anbot, griffen viele zu. Auch Mario Flaschentraeger, Gastgeber und Betreiber des Restaurants Pastorale in einer ehemaligen Kapelle auf dem Limburger Schafsberg, beantragte Corona-Hilfen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGastronomie

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