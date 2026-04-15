Sechs Jahre nach den Corona-Hilfen für besonders betroffene Unternehmen gibt es nun das jähe Erwachen für Mario Flaschentraeger und seine Gaststätte „Pastorale“ in Limburg. Die ist nun geschlossen.
Lesezeit 4 Minuten
Unbürokratisch sollte es gehen. Vor allem aber schnell: Als der deutsche Staat vor sechs Jahren den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Unternehmen großzügig finanzielle Hilfe anbot, griffen viele zu. Auch Mario Flaschentraeger, Gastgeber und Betreiber des Restaurants Pastorale in einer ehemaligen Kapelle auf dem Limburger Schafsberg, beantragte Corona-Hilfen.