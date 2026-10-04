Gestiegene Kriminalität
Limburg: Videoüberwachung am Frankfurter Sack
Björn Gutzeit (v.l.), Nicolas Bonnkirch, Mona Mai, Michael Brückmann, Michael Stanke, André Tamoschus, Sascha Graf, Lukas Schütz
Björn Gutzeit (v.l.), Nicolas Bonnkirch, Mona Mai, Michael Brückmann, Michael Stanke, André Tamoschus, Sascha Graf, Lukas Schütz bei der Übergabe des Videoschutzanhängers
Volker Gerding

Polizei und Stadt Limburg reagieren auf gestiegene Kriminalität mit einem mobilen Videoschutzanhänger, der Aufnahmen am Frankfurter Sack anfertigen soll. Was bringt diese Überwachung?

Lesezeit 3 Minuten
Die Sicherheitslage in Limburg ist nicht nur gefühlt angespannt. 2025 verzeichnete die Stadt, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, 9141 Straftaten. Das sind deutlich mehr als beispielsweise in Wetzlar mit 6785 Straftaten. Limburg verstärkte die Polizeipräsenz, richtete eine Waffenverbotszone ein und setzte Videoschutzanlagen ein.
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