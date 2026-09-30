Wegen mangelnder Anerkennung seiner Ausbildung kämpft ein ukrainischer Kriegsflüchtling gegen die Bürokratie. Dabei kann er auf einige Unterstützer im Raum Limburg zählen. Das ist seine Geschichte.
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Das Schicksal von Myroslaw Kiiak, einem hochgradig sehbehinderten 35-jährigen Mann aus der Ukraine, der sich mit Unterstützung der Limburger Max-Stillger-Stiftung um eine Arbeitsstelle als Physiotherapeut bemüht, berührt. Der in Niederbrechen lebende Kriegsflüchtling möchte gerne im ortsansässigen Therapiezentrum Trost arbeiten.