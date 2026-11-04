Schuld bleibt ohne Sühne Limburg: Tragischer Unfallprozess ohne Urteilsfindung Rolf Goeckel 04.11.2026, 16:00 Uhr

i In inem Prozess am Limburger Amtsgericht wurde nun ein Fall von Fahrlässiger Tötung verhandelt – ohne Urteil. Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Ein tödlicher Verkehrsunfall bringt in Limburg vor Gericht Verzweiflung, Tränen und viele unbeantwortete Fragen. Angehörige und Angeklagte stehen sich gegenüber – ein Verfahren, das niemandem Trost schenkt.

Es gibt Fälle, in denen die Rechtsprechung an ihre Grenzen gelangt. Am Amtsgericht Limburg wurde jetzt ein Fall von fahrlässiger Tötung verhandelt, bei dem am Ende alle Prozessbeteiligten als Verlierer dastanden. Die Angeklagte, weil sie den Tod eines Menschen zu verantworten hatte.







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