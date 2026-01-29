Keine Gefahr für Bevölkerung Limburg: Strafgefangener weiter auf der Flucht Sebastian Semrau 29.01.2026, 18:08 Uhr

i Nach einem 28-jährigen Patienten der Vitos Hadamar, der bei einem Arztbesuch in Limburg geflohen war, wird noch gesucht. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwochnachmittag flüchtete bei einem Arztbesuch in Limburg ein 28-jähriger Patient der Vitos-Klinik für Forensische Psychiatrie in Hadamar. Polizei und Vitos-Klinik gehen aber nicht von einer konkreten Gefahr für die Bevölkerung aus.

Der Strafgefangene, dem am Mittwochmittag im Limburger Krankenhaus die Flucht von seinen Bewachern gelungen ist, ist weiterhin verschwunden. Die Polizei, die am Mittwoch mit einem Großaufgebot samt Hubschrauber nach dem Flüchtigen gesucht hatte, konnte auch bis Donnerstagnachmittag keinen Erfolg bei der Suche vermelden.







Artikel teilen

Artikel teilen