Am Mittwochnachmittag flüchtete bei einem Arztbesuch in Limburg ein 28-jähriger Patient der Vitos-Klinik für Forensische Psychiatrie in Hadamar. Polizei und Vitos-Klinik gehen aber nicht von einer konkreten Gefahr für die Bevölkerung aus.
Lesezeit 2 Minuten
Der Strafgefangene, dem am Mittwochmittag im Limburger Krankenhaus die Flucht von seinen Bewachern gelungen ist, ist weiterhin verschwunden. Die Polizei, die am Mittwoch mit einem Großaufgebot samt Hubschrauber nach dem Flüchtigen gesucht hatte, konnte auch bis Donnerstagnachmittag keinen Erfolg bei der Suche vermelden.