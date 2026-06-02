Die Fördermittel aus der Bundesrepublik, Hessen und Limburg reichen nicht aus, um den neuen Sportpark für alle Generationen in Blumenrod zu finanzieren. Das Projekt braucht Sponsoren. Doch einige Interessenten haben sich zurückgezogen.
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Es ist ein neuer Weg, den die Stadt Limburg beschreitet. Und dieser Weg ist doch etwas holpriger, als nach außen kommuniziert wird. Es geht um die Finanzierung des neuen Sportparks für alle Generationen in Blumenrod, direkt neben den beruflichen Gymnasien, an der Zeppelinstraße und der B417.