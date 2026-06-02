Einige sind abgesprungen Limburg: Sponsoren für den Sportpark gesucht Stefan Dickmann 02.06.2026, 14:00 Uhr

i Diese Bauarbeiter asphaltieren auf dem Gelände des künftigen Sportparks in Blumenrod eine sogenannte Pumptrack für Mountainbiker, die auf der künstlich angelegten Strecke Geschwindigkeit aufbauen können, ohne in die Pedale treten zu müssen. Stefan Dickmann

Die Fördermittel aus der Bundesrepublik, Hessen und Limburg reichen nicht aus, um den neuen Sportpark für alle Generationen in Blumenrod zu finanzieren. Das Projekt braucht Sponsoren. Doch einige Interessenten haben sich zurückgezogen.

Es ist ein neuer Weg, den die Stadt Limburg beschreitet. Und dieser Weg ist doch etwas holpriger, als nach außen kommuniziert wird. Es geht um die Finanzierung des neuen Sportparks für alle Generationen in Blumenrod, direkt neben den beruflichen Gymnasien, an der Zeppelinstraße und der B417.







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