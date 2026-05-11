Chaos in der Innenstadt Limburg: Spektakulärer Unfall sorgt für Verkehrschaos Stefan Dickmann 11.05.2026, 15:13 Uhr

i Ein spektakulärer Unfall sorgte in Limburg für Aufsehen. Tim Trost, Feuerwehr Limburg an der Lahn

Ein spektakulärer Unfall sorgt in Limburg für Aufsehen: Ein Auto gerät vor die Kreisverwaltung und steckt zwischen Mauern fest. Wie geht es dem Fahrer?

Ein spektakulärer Unfall hat am Samstagnachmittag, 9. Mai, in der Limburger Innenstadt zeitweise für ein Verkehrschaos gesorgt. Ein Pkw-Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf der Schiede nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und direkt vor dem Gebäude der Kreisverwaltung zwischen zwei Mauern vor der Behindertenauffahrt stecken geblieben.







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