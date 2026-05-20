„Fetze“ unter neuer Leitung Limburg: Sie wissen, was Jugendliche bewegt Stefan Dickmann 20.05.2026, 14:00 Uhr

i Die neue Leiterin der Jugendfreizeitstätte der evangelischen Kirche am Bahnhof in Limburg, Lea Heiger, mit ihrem Kollegen der "Fetze" Erik Ohde. Stefan Dickmann

Die „Fetze“ ist die Jugendfreizeitstätte der evangelischen Kirche in Limburg. Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 27 Jahren können dort ein und aus gehen. Die neue Leiterin, Lea Heiger, ist ebenfalls erst 27 Jahre alt. Das ist ihr Hintergrund.

Die neue Leiterin der Jugendfreizeitstätte der evangelischen Kirche am Bahnhof, Lea Heiger, ist mit 27 Jahren genauso alt wie die Ältesten, die die Einrichtung noch besuchen können. Und sie ist fast halb so alt wie die "Fetze", die 2025 ihr 50-jähriges Bestehen feiern konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen