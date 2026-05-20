„Fetze“ unter neuer Leitung
Limburg: Sie wissen, was Jugendliche bewegt 
Die neue Leiterin der Jugendfreizeitstätte der evangelischen Kirche am Bahnhof in Limburg, Lea Heiger, mit ihrem Kollegen der "F
Die neue Leiterin der Jugendfreizeitstätte der evangelischen Kirche am Bahnhof in Limburg, Lea Heiger, mit ihrem Kollegen der "Fetze" Erik Ohde.
Stefan Dickmann

Die „Fetze“ ist die Jugendfreizeitstätte der evangelischen Kirche in Limburg. Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 27 Jahren können dort ein und aus gehen. Die neue Leiterin, Lea Heiger, ist ebenfalls erst 27 Jahre alt. Das ist ihr Hintergrund.

Lesezeit 3 Minuten
Die neue Leiterin der Jugendfreizeitstätte der evangelischen Kirche am Bahnhof, Lea Heiger, ist mit 27 Jahren genauso alt wie die Ältesten, die die Einrichtung noch besuchen können. Und sie ist fast halb so alt wie die "Fetze", die 2025 ihr 50-jähriges Bestehen feiern konnte.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren