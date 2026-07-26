Der Campingplatz an der Lahn in Limburg ist ein Ort, an dem man sich zuhause fühlt. Und das gilt nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Betreiber: Familie Weiß erzählt von ihrem Konzept für modernes Campen.
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Gottfried Weiß lebt und arbeitet an der Lahn, genauer in Limburg, am Schleusenweg 16. „2019 haben wir den Campingplatz übernommen. Der Start in der Corona-Zeit war hart, aber mit den staatlichen Hilfen haben wir es geschafft und es hat sich gelohnt. Ich muss immer wieder ,Danke’ für die Unterstützung sagen.