Campingplatz an der Lahn Limburg: Sich bei der Arbeit wie im Urlaub fühlen 26.07.2026, 06:00 Uhr

i Der Campingplatz von Familie Weiß liegt direkt an der Lahn, am Schleusenweg 16 in Limburg. Lucas Concas

Der Campingplatz an der Lahn in Limburg ist ein Ort, an dem man sich zuhause fühlt. Und das gilt nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Betreiber: Familie Weiß erzählt von ihrem Konzept für modernes Campen.

Gottfried Weiß lebt und arbeitet an der Lahn, genauer in Limburg, am Schleusenweg 16. „2019 haben wir den Campingplatz übernommen. Der Start in der Corona-Zeit war hart, aber mit den staatlichen Hilfen haben wir es geschafft und es hat sich gelohnt. Ich muss immer wieder ,Danke’ für die Unterstützung sagen.







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