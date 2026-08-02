Anonymes Schreiben im Umlauf Limburg: Scharfe Kritik an der Polizei Stefan Dickmann 02.08.2026, 20:00 Uhr

i Hinweisschild auf die Polizei in der Limburger Nordstadt, dem Sitz der Polizeidirektion Limburg-Weilburg. Stefan Dickmann

Wird bei der Polizei gespart? Wird der Standort Limburg ausgedünnt? Diese Vorwürfe erhebt ein anonymer Hinweisgeber, der Insider zu sein scheint. Die Pressestelle der Polizei steht Rede und Antwort.

Auf vier DIN-A4-Seiten hat eine Person, die entweder Polizistin oder Polizist ist oder zumindest Polizeikreisen sehr nahesteht, einen anonymen Brief geschrieben und massive Kritik geäußert. Der Brief spiegelt eine allgemeine Unzufriedenheit mit den aktuellen Arbeitsbedingungen der Beamten wider.







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