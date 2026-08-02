Anonymes Schreiben im Umlauf
Limburg: Scharfe Kritik an der Polizei 
Hinweisschild auf die Polizei in der Limburger Nordstadt, dem Sitz der Polizeidirektion Limburg-Weilburg.
Hinweisschild auf die Polizei in der Limburger Nordstadt, dem Sitz der Polizeidirektion Limburg-Weilburg.
Stefan Dickmann

Wird bei der Polizei gespart? Wird der Standort Limburg ausgedünnt? Diese Vorwürfe erhebt ein anonymer Hinweisgeber, der Insider zu sein scheint. Die Pressestelle der Polizei steht Rede und Antwort.

Lesezeit 5 Minuten
Auf vier DIN-A4-Seiten hat eine Person, die entweder Polizistin oder Polizist ist oder zumindest Polizeikreisen sehr nahesteht, einen anonymen Brief geschrieben und massive Kritik geäußert. Der Brief spiegelt eine allgemeine Unzufriedenheit mit den aktuellen Arbeitsbedingungen der Beamten wider.
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