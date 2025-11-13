Wachstum ja, aber Bedingungen Limburg: „Schäfer Dein Bäcker“ plant Expansion Stefan Dickmann 13.11.2025, 14:00 Uhr

i So will "Schäfer Dein Bäcker" im ICE-Gebiet weiter wachsen: Im Fokus der politischen Diskussion steht das geplante Parkhaus oben links (dahinter befindet sich die ICE-Trasse). Ganz links soll ein neues Logistikzentrum gebaut und (rechts daneben) die Backwerkstatt deutlich vergrößert werden. Außerdem sollen an der B 8 (unten rechts) weitere Bürogebäude errichtet werden. hsprojekt/Schäfer Dein Bäcker

Arbeitsplätze und Gewerbesteuern auf der einen Seite, Starkregenschutz und Lärm auf der anderen. Die Erweiterung von „Schäfer Dein Bäcker“ im Limburger ICE-Gebiet ist umstritten. Jedoch gab der Ausschuss nun grünes Licht – mit Bedingungen.

Das Unternehmen „Schäfer Dein Bäcker“ will im Limburger ICE-Gebiet wachsen, seine Backwerkstatt in zwei Bauschritten vergrößern, ein neues Logistikzentrum sowie ein Parkhaus für seine Mitarbeiter und andere Beschäftigte in der Nachbarschaft bauen plus mehrere Bürogebäude errichten.







