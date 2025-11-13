Limburg: „Schäfer Dein Bäcker“ plant Expansion

Arbeitsplätze und Gewerbesteuern auf der einen Seite, Starkregenschutz und Lärm auf der anderen. Die Erweiterung von „Schäfer Dein Bäcker“ im Limburger ICE-Gebiet ist umstritten. Jedoch gab der Ausschuss nun grünes Licht – mit Bedingungen.
Das Unternehmen „Schäfer Dein Bäcker“ will im Limburger ICE-Gebiet wachsen, seine Backwerkstatt in zwei Bauschritten vergrößern, ein neues Logistikzentrum sowie ein Parkhaus für seine Mitarbeiter und andere Beschäftigte in der Nachbarschaft bauen plus mehrere Bürogebäude errichten.