Nach Rückzug von Hahn 
Limburg: Richard Eisenbach will Bürgermeister werden
Richard Eisenbach (54, CDU) will neuer Bürgermeister von Limburg werden.
Richard Eisenbach (54, CDU) will neuer Bürgermeister von Limburg werden.
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Marius Hahn (SPD) will nicht mehr als Bürgermeister der Stadt Limburg kandidieren. Nun positionieren sich mögliche Kandidaten. Die Christdemokraten schicken Richard Eisenbach ins Rennen. Wer er ist und was ihn antreibt. 

Lesezeit 4 Minuten
Nach dem von Bürgermeister Marius Hahn (SPD) verkündeten Verzicht auf eine dritte Amtszeit steht nun der erste Kandidat für die Limburger Bürgermeisterwahl am 6. Juni 2027 fest: Der Vorstand des CDU-Stadtverbandes Limburg hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, den Mitgliedern Richard Eisenbach als Kandidaten vorzuschlagen.
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