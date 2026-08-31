Nach Rückzug von Hahn Limburg: Richard Eisenbach will Bürgermeister werden Rolf Goeckel 31.08.2026, 14:00 Uhr

i Richard Eisenbach (54, CDU) will neuer Bürgermeister von Limburg werden. webfacemedia

Marius Hahn (SPD) will nicht mehr als Bürgermeister der Stadt Limburg kandidieren. Nun positionieren sich mögliche Kandidaten. Die Christdemokraten schicken Richard Eisenbach ins Rennen. Wer er ist und was ihn antreibt.

Nach dem von Bürgermeister Marius Hahn (SPD) verkündeten Verzicht auf eine dritte Amtszeit steht nun der erste Kandidat für die Limburger Bürgermeisterwahl am 6. Juni 2027 fest: Der Vorstand des CDU-Stadtverbandes Limburg hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, den Mitgliedern Richard Eisenbach als Kandidaten vorzuschlagen.







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