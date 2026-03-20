Kommunalwahl in Hessen Limburg: Regiert die CDU weiter mit der SPD? Stefan Dickmann 20.03.2026, 06:00 Uhr

i Drei Mitarbeiter der Stadtverwaltung Limburg im Stadthaus auf der Dietkircher Höhe beim Auszählen der Wählerstimmen für die Kreistagswahl. Stadt Limburg/Stefanie Kesper-Süß. Stefan Dickmann

Die Kommunalwahl in Hessen ist wenige Tage alt. In Limburg ergibt sich ein Bild, dass CDU und SPD weiterregieren können. Doch dabei lief bei der Wahl nicht alles glatt.

Limburg ist die letzte Kommune im Landkreis Limburg-Weilburg, die ihre Wahlergebnisse am Dienstag um 14.49 Uhr bekannt gegeben hat. Bürgermeister Marius Hahn (SPD) soll über diese Verzögerung nicht amüsiert gewesen sein. Woran das lag, erklärte die Stadt kurz nach der Veröffentlichung des Ergebnisses (siehe unten auf dieser Seite).







Artikel teilen

Artikel teilen