Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand, vorsätzliche Körperverletzung: Wegen drei Delikten musste sich ein 37-jähriger Mann aus Limburg vor dem Amtsgericht verantworten. Auch seine Ehefrau (35) saß auf der Anklagebank, weil sie einen Polizeibeamten geschlagen haben soll.

Polizistin wurde auf ansteckende Krankheiten untersucht

Während eines Polizeieinsatzes Ende Oktober des vergangenen Jahres in seiner Wohnung hatte der Mann einem der Einsatzbeamten in die Genitalien und dessen Kollegin gegen den Oberschenkel getreten. Besonders ekelhaft war jedoch, dass er der Polizistin (28) in den Mund gespuckt hatte. Die Frau musste deshalb mehrfach medizinisch untersucht werden. Sie hatte befürchtet, dass sie mit einer ansteckenden Krankheit infiziert worden war. Erst Monate später konnte die Beamtin aufatmen: Sämtliche Testergebnisse waren negativ. Der Frau des Angeklagten wurde vorgeworfen, dass sie während des Einsatzes dem Polizeibeamten gegen die Schutzweste gehauen haben soll.

Das war geschehen: Am Abend des 25. Oktober 2024 wurde eine Streife der Limburger Polizei wegen häuslicher Gewalt in die Wohnung des Ehepaars gerufen. Sie sei von ihrem Mann „vermöbelt“ worden, berichtete die Frau später ihrer Mutter. Das hohe Aggressionspotenzial, das die Polizeibeamten beim Eintreffen in der Wohnung vorfanden, hatte vor allem eine Ursache: Alkohol. Bereits seit dem Mittag hatte das Paar Bier und Wodka in größeren Mengen konsumiert. Ein Alkoholtest ergab zwischen 2,4 und 2,8 Promille bei dem Mann und 2,2 Promille bei der Frau.

Er wehrte sich gegen seine Festnahme

Dass ihre Beziehung zum Alkohol problematisch ist, wusste das Paar, das zwei kleine Kinder hat, aus früheren Erfahrungen. Deshalb hätten sie zwei Jahre lang praktisch nichts mehr getrunken, sagten sie – bis zu besagtem Tag im Oktober vergangenen Jahres. Während des Einkaufens, so die 35-Jährige unter Tränen, hätten sie sich gesagt: „Man könnte mal wieder…“ Erst hätten sie ein bisschen Bier getrunken, dann Wodka. Man sei eigentlich in guter Stimmung gewesen, doch irgendwann habe es Streit gegeben. Sie hätten sich gegenseitig angeschrien, er habe zugeschlagen, sie zurück. Während die Eltern im Alkoholrausch tobten, schlief das jüngste der beiden Kinder in seinem Bettchen, das ältere war bei der Oma untergebracht.

Zwischendurch rief die 35-Jährige ihre Schwiegermutter in Köln an, die wiederum die Polizei in Limburg alarmierte. Die beiden Streifenbeamten hatten alle Mühe, die Situation zu beruhigen und den randalierenden Ehemann zu fixieren und festzunehmen. Er beleidigte sie („Hurensohn“, „Bastard“), trat um sich, spuckte und wehrte sich mit aller Macht gegen die Festnahme. Zwei weitere Polizeistreifen eilten herbei, sodass am Ende fünf Beamte im Einsatz waren. Um sich vor den Spuckattacken des 37-Jährigen zu schützen, setzten die Polizisten ihm eine FFP2-Maske auf – die Ehefrau riss sie ihm später jedoch herunter und trat selbst zunehmend aggressiver auf. Aufschluss über das Geschehen gaben die Aufzeichnungen der Körperkameras von drei Polizeibeamten, die Richterin Bettina Kilian im Prozessverlauf abspielte. Weit mehr als eine halbe Stunde dauerte der Polizeieinsatz in der Limburger Wohnung. Erst als der Mann im Streifenwagen saß, wurde er ruhiger.

Eigene Erinnerungen hatte der 37-Jährige an den Abend kaum noch, wie er erklärte. Er gab sich aber reumütig und entschuldigte sich bei den beiden Einsatzbeamten, die als Zeugen vor Gericht aussagen mussten: „Es tut mir leid, ich schäme mich, ich war total betrunken.“

Acht Monate Freiheitsstrafe für den Ehemann

Er hätte es besser wissen können, was passiert, wenn er trinkt: Denn erst vor zwei Jahren war er wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Polizeibeamte von Richterin Kilian verurteilt worden. Zuvor war er bereits beleidigend und ausfällig gegenüber Polizisten geworden – ebenfalls im Zustand der Trunkenheit. Seine Ehefrau hingegen war bisher unbescholten, weshalb die Richterin das Verfahren gegen sie einstellte. Allerdings wurde ihr auferlegt, drei Beratungsgespräche wegen ihres problematischen Alkoholkonsums zu führen.

Ihr Ehemann kam weniger glimpflich davon. Richterin Kilian verurteilte ihn zu acht Monaten Freiheitsstrafe, die sie für drei Jahre zur Bewährung aussetzte. Wegen seines hohen Trunkenheitsgrades erkannte sie auf verminderte Schuldfähigkeit, sah darin aber keine Entschuldigung. Er muss außerdem 2000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen und vier Beratungsgespräche mit der Suchthilfe absolvieren. Kilian warnte den 37-Jährigen eindringlich: „Wenn Sie hier wieder aufschlagen, dann schicke ich Sie ins Gefängnis.“ Der Angeklagte nahm das Urteil an.