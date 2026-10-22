Mutmaßlicher Raser vor Gericht Limburg: Polizeifehler verzögern Prozess Rolf Goeckel 22.10.2026, 18:00 Uhr

i Hat sich ein 27-Jähriger aus dem Kreis Limburg-Weilburg ein Rennen mit der Polizei geliefert? Daran gibt es wegen polizeilichen Ermittlungsfehlern vor Gericht Zweifel. Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Ein Prozess um mutmaßliche Verfolgungsjagd und Drogenverstöße in Limburg gerät ins Stocken: Fehlende Ermittlungsakten und widersprüchliche Zeugenaussagen zwingen das Gericht zu Nachermittlungen.

Drogenkonsum trotz eines gerichtlich angeordneten Verbots – das wirft die Staatsanwaltschaft Limburg einem 27 Jahre alten vorbestraften Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg vor. Außerdem soll sich der Mann am Montag, 3. Februar, in Limburg mit dem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben.







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