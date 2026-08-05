Insider packt aus
Limburg: Polizei reagiert auf weitere Kritik
Das Hinweisschild auf die Polizeidirektion Limburg-Weilburg in der Nordstadt von Limburg.
Das Hinweisschild auf die Polizeidirektion Limburg-Weilburg in der Nordstadt von Limburg.
Stefan Dickmann

Ein Insider packt aus: Bei der Polizei Limburg und in anderen Gebieten Hessens liegt etwas im Argen. So die Behauptung. Das antwortet ein Sprecher der Polizei auf die Vorwürfe. Über Schichtdienst und „Rotationserlass“.

Lesezeit 3 Minuten
Eine für viel Geld gebaute Schießanlage für die Polizei in Limburg, die bereits nach vier Jahren mangels ausreichender Belüftung nicht mehr fürs Üben mit scharfer Munition genutzt werden kann und die große Sorge über den Sinn einer großen Polizeireform, unter der angeblich die Arbeit der Polizisten in der Polizeidirektion Limburg-Weilburg mit Sitz in Limburg leidet: Ein anonymer Brief aus Limburger Polizeikreisen, der uns vorliegt, hat für ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren