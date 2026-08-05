Insider packt aus Limburg: Polizei reagiert auf weitere Kritik Stefan Dickmann 05.08.2026, 06:00 Uhr

i Das Hinweisschild auf die Polizeidirektion Limburg-Weilburg in der Nordstadt von Limburg. Stefan Dickmann

Ein Insider packt aus: Bei der Polizei Limburg und in anderen Gebieten Hessens liegt etwas im Argen. So die Behauptung. Das antwortet ein Sprecher der Polizei auf die Vorwürfe. Über Schichtdienst und „Rotationserlass“.

Eine für viel Geld gebaute Schießanlage für die Polizei in Limburg, die bereits nach vier Jahren mangels ausreichender Belüftung nicht mehr fürs Üben mit scharfer Munition genutzt werden kann und die große Sorge über den Sinn einer großen Polizeireform, unter der angeblich die Arbeit der Polizisten in der Polizeidirektion Limburg-Weilburg mit Sitz in Limburg leidet: Ein anonymer Brief aus Limburger Polizeikreisen, der uns vorliegt, hat für ...







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