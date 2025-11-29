Stadt und Hessen Mobil uneins Limburg-Offheim: Streit um Gewerbegebiet-Anbindung Stefan Dickmann 29.11.2025, 09:00 Uhr

i Noch werden diese Flächen zwischen der B49 und dem Limburger Stadtteil Offheim landwirtschaftlich genutzt. Doch die Stadt Limburg will hier künftig Unternehmen ansiedeln. Stefan Dickmann

Limburgs wichtigstes Gewerbegebiet steht still, weil sich Stadt und Hessen Mobil bei der Verkehrsplanung nicht einig werden. Denn zur Lösung des Problems soll die B49 beitragen.

Der eine Streit ist noch nicht beendet, da gibt es bereits neuen Ärger zwischen der Stadt Limburg und der Straßenbaubehörde Hessen Mobil. Im Mittelpunkt steht eine zwingend notwendige neue Verkehrsanbindung für ein neues Gewerbegebiet. Das liegt direkt an der B49 auf der Gemarkung des Stadtteils Offheim und ist aufgrund seiner Größe für Limburg enorm wichtig.







