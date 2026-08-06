Wann sprudelt Gewerbesteuer? Limburg-Offheim: Das Warten auf eine Verkehrslösung Stefan Dickmann 06.08.2026, 18:00 Uhr

i In Höhe des Lkw-Parkplatzes an der B49 auf Offheimer Gemarkung könnte eine Abfahrt zum Gewerbegebiet „Nördlich der Kapellenstraße“ entstehen, das erweitert werden soll. Stefan Dickmann

Im Limburger Stadtteil Offheim soll das Gewerbegebiet vergrößert werden. Die Stadt verspricht sich so mehr Gewerbesteuereinnahmen. Doch zunächst muss die Infrastruktur für mehr Verkehr fit gemacht werden, bevor Gewerbeflächen verkauft werden können.

Noch immer gibt es keine Verkehrslösung für die Erschließung des Gewerbegebiets „Nördlich der Kapellenstraße II“ im Stadtteil Offheim an der B49. So lange kann die Stadt Limburg dort keine neuen Gewerbeflächen verkaufen, die sie allerdings dringend braucht.







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