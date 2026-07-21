Grüne wollen Igel schützen Limburg: Nachtfahrverbot für Mähroboter gefordert Rolf Goeckel 21.07.2026, 12:00 Uhr

i Igel rollen sich bei Gefahr zusammen. Gegen die Klingen eines Mähroboters schützt sie dieses Verhalten nicht immer. Svenja Hanusch

Mähroboter sind im Trend, fahren die kleinen Maschinen das Grundstück selbstständig ab und erspart grade Menschen mit großen Rasenflächen das Mähen. Doch den Grünen im Kreistag Limburg-Weilburg sind sie ein Dorn im Auge: Wegen der Igel.

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen will Igel, Amphibien und sonstige Kleintiere in den Gärten des Landkreises vor Mährobotern schützen. In der jüngsten Sitzung des Kreistags hat die Fraktion einen Prüfantrag für die Kreisverwaltung gestellt, der auf ein Betriebsverbot für Mähroboter während der Nacht abzielt.







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